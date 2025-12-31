Capello rilancia le ambizioni della Juventus | Con Spalletti si può lottare per lo scudetto Ecco cosa sarà cruciale per la Vecchia Signora

Capello esprime ottimismo sulle possibilità della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando come la squadra possa puntare nuovamente allo scudetto. L’ex allenatore evidenzia l’importanza di alcuni giocatori chiave come Yildiz, David e Openda, considerandoli elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Un’analisi sobria e concreta che riflette le aspettative e le sfide della Vecchia Signora in questa nuova fase.

