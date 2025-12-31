Capello rilancia le ambizioni della Juventus | Con Spalletti si può lottare per lo scudetto Ecco cosa sarà cruciale per la Vecchia Signora
Capello esprime ottimismo sulle possibilità della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando come la squadra possa puntare nuovamente allo scudetto. L’ex allenatore evidenzia l’importanza di alcuni giocatori chiave come Yildiz, David e Openda, considerandoli elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Un’analisi sobria e concreta che riflette le aspettative e le sfide della Vecchia Signora in questa nuova fase.
Capello non ha dubbi sugli obiettivi della Juventus con Luciano Spalletti in panchina: le parole anche su Yildiz, David e Openda. Il momento d'oro della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti sta attirando l'attenzione dei grandi osservatori del calcio italiano. Tra questi, Fabio Capello ha rilasciato un'interessante intervista a La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la formazione bianconera sia ormai pienamente rientrata nella lotta per il vertice della classifica. Secondo l'ex allenatore friulano, il merito principale va attribuito al tecnico toscano, capace di raddrizzare una stagione che sembrava compromessa dopo un inizio faticoso.
