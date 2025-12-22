Padovan | Spalletti sta rianimando una Juventus depressa Non può vincere lo scudetto ma può consolarsi con la Coppa Italia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il commento del giornalista. In un recente editoriale per il  Messaggero Veneto,  Giancarlo Padovan, giornalista, ha analizzato l’attuale fase della  Juventus. Secondo Padovan, l’impatto di  Luciano Spalletti  sulla panchina bianconera sta portando frutti inaspettati, non solo in termini di punti, ma soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento e della qualità del gioco. L’analisi mette in risalto come il tecnico toscano sia riuscito a risollevare un ambiente che appariva rassegnato, valorizzando elementi della rosa che sembravano ormai ai margini dei progetti tecnici o in crisi d’identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovan: «Spalletti sta rianimando una Juventus depressa. Non può vincere lo scudetto ma può consolarsi con la Coppa Italia»

