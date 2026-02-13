Pendolari lavori lungo la Linea Orte-Falconara nell' area del fabrianese | ecco cosa cambia

I pendolari della linea Orte-Falconara devono affrontare disagi a causa di lavori in corso nell’area di Fabriano. La manutenzione straordinaria ha provocato ritardi e cancellazioni, creando disordini negli orari di partenza e arrivo dei treni. Molti utenti si trovano costretti a cercare alternative o ad aspettare più a lungo nelle stazioni.

Non arrivano buone notizie sul fronte dei treni lungo la Linea Orte-Falconara a causa dei lavori nell'area del fabrianese nelle Marche. Un cantiere che riguarda anche molti pendolari umbri che operano in provincia di Ancona. Dal 25 febbraio al 6 marzo nella tratta Castelplanio-Albacina, treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia, della relazione Ancona-Fabriano-Roma, saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I lavori non determineranno rimodulazioni degli orari dei servizi ferroviari regionali sulle tratte Foligno-Roma e Foligno-Firenze.

