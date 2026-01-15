Treni soppressi Catanzaro | Pendolari senza tutele

A Catanzaro, la soppressione di due corse ferroviarie ha sollevato preoccupazioni tra i pendolari, che si trovano senza adeguate tutele. Questa decisione riduce la qualità del servizio e mette in discussione i diritti di chi utilizza quotidianamente il treno per spostarsi. È importante analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa scelta, considerando l’impatto sulla mobilità locale e sulle esigenze dei cittadini.

