L’inchiesta sulle tangenti per la cittadinanza italiana ha portato all’arresto di alcuni funzionari pubblici e ha scatenato polemiche nel piccolo comune di Comitini, in provincia di Agrigento. La vicenda riguarda presunti accordi illeciti tra amministratori locali e cittadini stranieri, che avrebbero pagato tangenti per ottenere la cittadinanza. La crisi politica si intensifica, con l’opposizione che chiede l’azzeramento immediato della giunta comunale. Un consigliere ha denunciato la presenza di irregolarità nelle pratiche di concessione della cittadinanza.

Comitini, Tangenti e la Crisi di un Comune: L'Opposizione Chiede l'Azzeramento della Giunta. Comitini, piccolo comune in provincia di Agrigento, è al centro di una tempesta politica e giudiziaria. Un'inchiesta sulle presunte tangenti legate al rilascio della cittadinanza italiana ha portato all'arresto di diverse figure chiave dell'amministrazione locale, scatenando una richiesta formale da parte dell'opposizione: l'azzeramento immediato della Giunta comunale. L'obiettivo è ristabilire la fiducia dei cittadini e garantire la trasparenza nell'azione amministrativa. L'Onda d'Urto dell'Inchiesta. La vicenda ha scosso profondamente la comunità di Comitini.

A Comitini, i consiglieri comunali di opposizione Gaia Baldi, Clelia Garlisi e Aleandro Lorenzano hanno richiesto l’azzeramento della Giunta dopo aver scoperto tangenti legate alla cittadinanza italiana.

La Procura di Agrigento ha chiesto l’arresto di un sindaco, un avvocato e altri funzionari comunali perché sospettati di aver scambiato la cittadinanza italiana con tangenti.

