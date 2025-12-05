Eboli il sindaco annuncia l’azzeramento della giunta | Ora allarghiamo la maggioranza
Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha annunciato l'intenzione di azzerare la Giunta comunale dopo il prossimo consiglio comunale. La decisione, maturata in accordo con i gruppi di maggioranza, punta ad ampliare la base politica del governo cittadino, aprendo ufficialmente il dialogo con le forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
