Eboli il sindaco annuncia l’azzeramento della giunta | Ora allarghiamo la maggioranza

Salernotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha annunciato l'intenzione di azzerare la Giunta comunale dopo il prossimo consiglio comunale. La decisione, maturata in accordo con i gruppi di maggioranza, punta ad ampliare la base politica del governo cittadino, aprendo ufficialmente il dialogo con le forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

