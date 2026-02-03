Studentessa calabrese vince concorso nazionale con progetto sull’impatto del conflitto sull’infanzia

Una studentessa calabrese ha vinto il concorso nazionale con un progetto sull’impatto del conflitto sull’infanzia. La premiazione si è tenuta al Palazzo di Piazza Adriana, a Roma, durante una cerimonia organizzata dall’ANVCG. La giovane si è distinta tra molti partecipanti con un lavoro che mette in luce le difficoltà dei bambini coinvolti nei conflitti armati dal 1945 ad oggi.

A Roma, nel prestigioso Palazzo di Piazza Adriana, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale ANVCG, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, dedicato quest’anno al tema dell’infanzia negata a causa dei conflitti armati dal 1945 a oggi. Tra i protagonisti della giornata, una studentessa calabrese di soli tredici anni, Gaia Amoroso, alunna della terza D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Casalinuovo” di Catanzaro Sud, che ha conquistato il secondo posto nella sua categoria con un progetto dal titolo “Le mie scarpette rosse”. Il riconoscimento, assegnato in un contesto che ha visto la partecipazione di oltre mille scuole da tutta Italia, è stato accolto con grande emozione sia dalla scuola che dalla comunità locale, che ha visto in questo successo un segno di speranza e impegno civile da parte della nuova generazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

