LIFE di Henry Luce | la fotografia al centro della narrazione giornalistica

Henry Luce ha fatto conoscere il fotogiornalismo come strumento potente per raccontare il mondo. La sua rivista LIFE ha portato le immagini al centro delle notizie, influenzando il modo in cui le persone vedono gli eventi. Ora, a Verona, la mostra Winter games! espone fotografie che catturano le emozioni degli sport invernali, mostrandone l’intensità e la bellezza. La mostra si svolge negli ambienti sotterranei del Centro internazionale di Fotografia, riaperto al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura.

Con la riapertura al pubblico del Centro internazionale di Fotografia – Scavi Scaligeri, Verona ospita, nei suggestivi ambienti sotterranei del centro della città, la mostra Winter games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi Life 1936-1972, visitabile dal 20 Febbraio al 2 Giugno 2026. La rassegna, che racchiude fotografie, storia, sport e immaginario collettivo, si inserisce nella programmazione di iniziative che coinvolgono la città veneta in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nata da un’idea di Giuseppe Ceroni a cura di Simone Azzoni, favorita dal Comune di Verona e prodotta da Silvana Editoriale, in collaborazione con Pep Artists e Grenze Arsenali Fotografici, l’esposizione volge il suo sguardo alla celebre rivista Life, uno tra i più famosi magazine fotografici del Novecento.🔗 Leggi su Ildenaro.it Roma, il nuovo Centro Pubblico di Fotografia: come tecnologia e luce hanno trasformato gli Archivi Capitolini Questa mattina a Roma è stato aperto il nuovo Centro Pubblico di Fotografia negli Archivi Capitolini. La grande fotografia protagonista al CAMeC. Luce, immagini, energia Al CAMeC si presenta una grande fotografia che esplora il rapporto tra luce, immagini ed energia. Ep 59 - The Disappearance of Lady Frances Carfax - The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Le Olimpiadi invernali raccontate da LIFE, la mostra a Verona; A Verona riaprono gli Scavi Scaligeri con le immagini LIFE sugli sport invernali; Scavi Scaligeri di Verona, mostra su sport invernali in LIFE; Winter games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi LIFE 1936-1972. "L’inserimento nel Calendario del Rito Romano ci aiuta a contemplare san John Henry Newman come un uomo condotto dalla ‘luce gentile’ della grazia di Dio a trovare pace nella Chiesa cattolica” tinyurl.com/2nnbx9hh x.com Marzamemi tornerà a splendere così. Dopo l’uragano Henry e i giorni difficili che l’hanno resa impraticabile, questo borgo ritroverà la sua anima: il sole che illumina la piazza, i colori vivi delle sedie, il mare che riflette luce e speranza. Le tempeste passano, la facebook