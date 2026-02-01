Corsica Sardinia Ferries assume 150 persone tutte le posizioni aperte

Corsica Sardinia Ferries cerca 150 persone per le sue navi. L’azienda ha aperto le selezioni e si aspetta di assumere nuovo personale nel 2026. Le posizioni sono tutte da coprire e rappresentano una buona opportunità per chi cerca lavoro nel settore marittimo. Le candidature sono aperte e l’obiettivo è rafforzare la flotta con nuove risorse.

Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro nel settore marittimo: Corsica Ferries – Sardinia Ferries ha avviato una nuova campagna di reclutamento di personale per il 2026, con l'obiettivo di inserire 150 nuove risorse a bordo delle navi della propria flotta. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali nei reparti macchina, camera e cucina, con possibilità di imbarco immediato. L'annuncio arriva da Vado Ligure, dove la compagnia ha una delle sue principali basi operative, e si inserisce nel piano di potenziamento del personale in vista della prossima stagione di navigazione nel Mediterraneo.

