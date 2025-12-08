Ogni libro è una creatura viva | torna Libriamoci 2026 la settimana della lettura nelle scuole dal 16 al 21 febbraio
Come nel Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, in cui ogni elemento del creato è riconosciuto come fratello o sorella, anche i libri vengono celebrati come creature vive: compagne di viaggio, maestre silenziose e custodi di gratitudine, armonia e consapevolezza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
"Ogni libro è una porta segreta. Una volta aperta, ti invita a staccare dalla routine frenetica, a respirare piano, a concedere tempo all’anima. Leggere non è solo un gesto: è un atto di libertà, un viaggio che non richiede bagagli, un incontro con mondi e persone - facebook.com Vai su Facebook
“Ogni inizio … è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà.” —Wislawa Szymborska Al Caffè Letterario ~5-7 Dicembre 2025 #AmoreAPrimaVista #SalaLettura Vai su X