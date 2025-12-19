Libriamoci Giornate di lettura nelle scuole dal 16 al 21 febbraio 2026 Argomento Ogni libro è una creatura viva

Nota n. 6682 del 18 dicembre 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'iniziativa annuale "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole dal 16 al 21 febbraio 2026". L'argomento di quest'anno sarà "Ogni libro è una creatura viva". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: “Ogni libro è una creatura viva”: torna Libriamoci 2026, la settimana della lettura nelle scuole dal 16 al 21 febbraio

Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026-2027, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Ogni libro è una creatura viva”: torna Libriamoci 2026, la settimana della lettura nelle scuole dal 16 al 21 febbraio - Come nel Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, in cui ogni elemento del creato è riconosciuto come fratello o sorella, anche i libri vengono celebrati come creature vive: compagne di viaggio, ... orizzontescuola.it

Libriamoci: letture e confronto a Codrongianos e Florinas - Giornate di lettura nelle scuole anche nei comuni di Codrongianos e Florinas, paesi che aderiscono insieme all’iniziativa “Libriamoci - unionesarda.it

Libriamoci Letture ad alta voce nelle scuole - Grande festa, doppia, a Massa e a Carrara, per ’Libriamoci’, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori, che si è tenuta dal 17 al 22 febbraio e che ha ... lanazione.it

“Ogni #libro è una creatura viva” è il tema scelto per la dodicesima edizione di "#Libriamoci. Giornate di lettura nelle #scuole", la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura . Da dodici anni Libriamoci- sviluppat - facebook.com facebook