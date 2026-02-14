L’hostess e la violenza per 30 secondi Le domande poste dalla difesa mi hanno fatto sentire sotto accusa

L’ex sindacalista della Cisl, accusato di aver molestato una ex hostess di volo durante un incontro, ha affermato che la violenza è durata solo trenta secondi. L’imputato ha raccontato di aver sentito pressione dalle domande della difesa, che lo hanno fatto sentire come sotto accusa. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante un confronto legato a una causa sindacale, e il processo riprenderà il 14 maggio con la discussione finale.

Milano – Si tornerà in aula il prossimo 14 maggio per la discussione, nel processo per violenza sessuale, imputato un ex sindacalista Cisl, accusato di aver molestato una ex hostess di volo, durante un incontro per una possibile causa sindacale. L’udienza si è tenuta ieri in Corte di Appello, come deciso dalla Corte di Cassazione che l’11 febbraio dello scorso anno aveva annullato l’assoluzione del sindacalista, rinviando gli atti ai giudici di II grado. L’udienza, a porte chiuse (su richiesta dell’imputato), si è concentrata sulla t estimonianza della vittima di violenza sessuale, difesa dall’avvocato Gionata Bonuccelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’ex hostess, che ha accusato un sindacalista di averla palpeggiata otto anni fa, ha dichiarato di sentirsi sotto accusa a causa delle domande della difesa.

