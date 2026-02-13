L’ex hostess, che ha accusato un sindacalista di averla palpeggiata otto anni fa, ha dichiarato di sentirsi sotto accusa a causa delle domande della difesa. La donna ha spiegato che rivivere quell’episodio le ha provocato un forte disagio e una grande sofferenza emotiva. Durante l’udienza, ha ricordato con dettagli le sue emozioni e le difficoltà di affrontare ancora quella vicenda.

“Per me ripercorrere, a distanza di otto anni, quello che ho subito è stato faticoso ed emotivamente doloroso”. L’ex hostess, che nel 2018 fu palpeggiata per 30 secondi da un sindacalista, è tornata a testimoniare in aula per un processo d’appello bis, dopo che la Cassazione ha annullato l’ultimo verdetto, che aveva assolto l’uomo. La donna nel 2018 denunciò la violenza sessuale da parte di un sindacalista all’ aeroporto di Malpensa L’uomo era stato assolto in primo e secondo grado, perché secondo i giudici, in quei “30 secondi” avrebbe potuto opporsi. Ancora una volta la donna ha dovuto testimoniare: questa volta davanti alla Corte milanese (giudici Manzi-Rinaldi-Fasano), assistita dall’avvocato Gionata Bonuccelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le domande poste dalla difesa mi hanno fatto sentire sotto accusa”, la testimonianza dell’ex hostess palpeggiata da un sindacalista

Approfondimenti su domande poste

Un ex dipendente accusa il titolare di un panificio di Reggio Emilia di aver subito una palpeggiata sul luogo di lavoro.

Massimo Orlando, ex calciatore degli anni Novanta, condivide la propria esperienza di ritiro precoce e le difficoltà legate agli infortuni.

Ultime notizie su domande poste

Argomenti discussi: Costantino Esposito. Governare la tecnica; Sismabonus acquisti 2025: niente sconto in fattura e limite dell’intervento unitario; Artisti marziali. Arte e disciplina: fare il tifo e perché; Lavoro discontinuo e straordinari: calcolo dei tempi di inattività e onere della prova.

ARS: SI RIUNISCE LA TERZA COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA PRESENZA DI TANTI ATTORI CHE DOVEVANO ESPRIMERSI SU TERMINI IMERESE EX FIAT EX BLUTEC , NON HANNO RISPOSTO A NESSUNA DELLE DOMANDE POSTE DA - facebook.com facebook