I miei genitori mi hanno fatto sentire in colpa quando mi sono ritirato sarebbero dovuti tornare a lavorare | il racconto di Massimo Orlando

Massimo Orlando, ex calciatore degli anni Novanta, condivide la propria esperienza di ritiro precoce e le difficoltà legate agli infortuni. In questo racconto, affronta anche il rapporto con la famiglia e le reazioni alle sue decisioni, evidenziando le sfide personali di un atleta che ha dovuto confrontarsi con una carriera interrotta anzitempo. Un racconto di resilienza e di riflessione su un percorso segnato da ostacoli e incomprensioni.

Massimo Orlando, uno dei talenti più fragili e sfortunati del calcio italiano degli anni Novanta, racconta la ferita più profonda della sua carriera: non solo gli otto interventi al ginocchio che lo costrinsero al ritiro a soli 30 anni, ma soprattutto la reazione della sua famiglia a quella scelta obbligata. Quando ha dovuto dire addio al calcio, non ha trovato il sostegno che si aspettava: “I miei genitori mi hanno fatto sentire in colpa quando mi sono ritirato”. Un dolore che, a distanza di anni, il fantasista veneto rivive in un’intervista al Corriere della Sera. Orlando si è sentito accusato: “Volevo soltanto essere coccolato e invece mi hanno fatto sentire in colpa perché sarebbero dovuti tornare a lavorare ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

