Lezione amara per la Nato | così i droni di Kiev smascherano le debolezze dell' Alleanza

La Nato ha subito una batosta quando i droni di Kiev hanno messo in luce le sue vulnerabilità, dimostrando quanto siano fragili alcune sue difese aeree. Durante l’attacco, i droni hanno attraversato le linee di difesa e hanno colpito obiettivi strategici, rivelando lacune nelle capacità di intercettazione e controllo. Questo episodio ha evidenziato come le tecnologie senza pilota stiano cambiando il volto dei conflitti, rendendo obsoleti metodi di difesa tradizionali.

L'invasione russa dell'Ucraina ha fornito una rappresentazione delle probabile caratteristiche dei conflitti del futuro, caratterizzati da un lato dal ritorno degli eserciti di massa, dall'altro dall'ascesa dei sistemi senza pilota. Questa piattaforme, caratterizzate da bassi costi di costruzione e mantenimento, sono ormai massicciamente impiegate su ogni dominio operativo, risultando una parte imprescindibile dell'azione bellica. A tal proposito, il Wall Street Journal ha riportato come nel mese di maggio del 2025 l'Alleanza Atlantica ha condotto una massiccia esercitazione in Estonia nota come Hedgehog 2025, al fine di adattare la propria dottrina alle nuove esigenze operative.