Donbass lezione sul campo di autodifesa dai droni | Sparpagliatevi così non potrà colpirvi tutti

Nel Donbass, un gruppo di civili ha partecipato a una sessione pratica di autodifesa dai droni. Un istruttore ha spiegato che non basta controllare se il drone si accende, perché è già sempre acceso. La cosa più importante è il livello di allerta e come reagire rapidamente per proteggersi.

Ecco. Non è tanto capire se quell’affare si illumini o no. Perché è sempre acceso. Conta il grado di allarme. «Vuoi sapere cosa succede al quinto livello, vero?». È ovvio. «Facile. Freno e scappiamo». Chiedo, tanto per spezzare la tensione, quanto spesso capiti un’eventualità del genere. «In alcune direzioni, come quella di Pokrovsk, anche una volta alla settimana. Sul nostro fuoristrada c’è un piccolo jammer: dovrebbe deviare la traiettoria del drone di qualche metro. Ma la cosa migliore resta sempre abbandonare il veicolo». E nascondersi nella vegetazione. Se c’è. E se non è già disseminata di mine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

