Droni russi in Europa dalla Polonia alla Francia | tutte le minacce nei cieli dell' Alleanza

Quanto avvenuto in Francia è soltanto l'ultimo episodio, in ordine cronologico, di abbattimento di droni russi in territori sensibili dell'Unione europea. Giovedì sera, 4.

Missili aria-aria sui droni Russi GERAN-2 ? In un video diffuso su X il 1o dicembre si vede l’intercettazione in volo di uno SHAHED-136 (GERAN-2) armato con un R-60 Vai su X

Lo Shahed-136 armato con un R-60 rappresenta un nuovo tassello nella sofisticazione dei droni russi. Pur restando un sistema economico e sacrificabile, l’aggiunta del missile introduce una minaccia concreta per i velivoli avversari. Un adattamento che testi - facebook.com Vai su Facebook

Guerra tra Russia e Europa possibile? Jet tedeschi in Polonia, il piano della Romania e il il fronte Est: perché il conflitto è così vicino - L'incubo della guerra non è mai stato così vicino e oramai il riarmo su scala continentale sembra la nuova realtà dell’Europa. Si legge su ilmessaggero.it

Il “Muro di droni” tra Europa e Russia: ecco come sarà e quanto potrebbe costarci - Ma le incursioni aeree arrivate fino in Francia hanno spinto Nato e Ue a voler costruire una barriera difensiva che dal 2028 andrà dalla ... Come scrive tpi.it

Droni russi sull’Ucraina: vittime e feriti. Stato di allerta in Romania e Polonia - Allerta aerea sull'intero territorio ucraino: le autorità hanno esortato i cittadini a restare nei rifugi, mentre i russi attaccano con droni. Segnala ecovicentino.it

Sabotati. Nell'Europa destabilizzata dalle ombre russe - Droni russi che violano in modo sempre più palese lo spazio aereo degli alleati Nato; atti di sabotaggio; tentativi di attacco sul suolo europeo. Segnala huffingtonpost.it

Droni sorvolano l'esercitazione Nato in Polonia, interrotti i sistemi di comunicazione: l'ombra della strategia “Fase Zero” della Russia - Il quotidiano olandese Nos ha riferito il 14 ottobre che il Ministero della Difesa olandese ha confermato che i soldati che partecipavano a un'esercitazione militare Nato in Polonia hanno osservato ... Segnala corriereadriatico.it