L' ex agente di Stefano De Martino | Non saluto i traditori

Lucio Presta, ex agente di Stefano De Martino, ha dichiarato di non voler più salutare i traditori. La sua affermazione arriva dopo alcuni screzi con il ballerino, che avrebbe deciso di interrompere i rapporti professionali senza spiegazioni. Presta ha aggiunto che non tollera più comportamenti sleali nel mondo dello spettacolo.

Lucio Presta, agente televisivo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, ha parlato di Stefano De Martino con toni molto accesi. Il conduttore tv si è infatti affidato a Beppe Caschetto dopo un sodalizio lunghissimo con Presta. "Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera tutto è possibile, poi è andato con Caschetto. L'ho incontrato ai palinsesti e quando mi ha salutato ho risposto 'Non saluto i traditori'. E' simpatico, ambizioso ed è uno che studia", conclude.

Lucio Presta non fa sconti ai traditori.

Lucio Presta ha attaccato pubblicamente alcune personalità dello spettacolo, accusandole di comportamenti poco seri e tradimenti.

