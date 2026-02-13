Lucio Presta ha attaccato pubblicamente alcune personalità dello spettacolo, accusandole di comportamenti poco seri e tradimenti. La causa di queste parole è la sua delusione per alcuni rapporti professionali e personali, che ha deciso di commentare senza mezzi termini. In un’intervista, l’agente dei vip ha criticato Amadeus, affermando che ha pagato le conseguenze delle proprie scelte sciocche, e ha anche dichiarato di non volere più saluti da Stefano De Martino, definendolo un traditore. Presta non si è tirato indietro e ha spiegato di voler mettere i puntini sulle i, portando alla luce alcuni episodi

Lucio Presta contro tutti: da Amadeus a Stefano De Martino sino a Paolo Bonolis. L’agente dei vip si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Il manager, che ripercorre la sua carriera, afferma che il rapporto più solido lo ha con Roberto Benigni: “Lui è sensibile e conosce l’animo umano. Senza retropensieri. Il nostro rapporto è di un amore smodato da parte mia e di affetto, credo, da parte sua. Mai avuto una discussione”. Più difficile, invece, il legame con Heather Parisi: “Io le devo tanto, perché come agente ho iniziato con lei.Un carattere complicato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lucio Presta: “Amadeus ha pagato la stupidità. De Martino? Non saluto i traditori”

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta.

