Lucio Presta e Stefano De Martino | Non saluto i traditori

Lucio Presta non fa sconti ai traditori. In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’agente televisivo dice di non voler più salutarli. Ricorda i suoi giorni a Fantastico, dove fece anche uno spermatozoo per Renato Zero, e si mostra senza peli sulla lingua, pronto a mettere i puntini sulle i con chi ha tradito la sua fiducia.

Lucio Presta, agente televisivo, parla oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano. Ricorda i suoi inizi nel mondo dello spettacolo a Fantastico: «Feci lo spermatozoo per Renato Zero che cantava ‘Ritardante per lui, stimolante per lei’ (M’ama non m’ama, ndr ).Ho un vantaggio: sono in un preservativo, irriconoscibile». Nel colloquio con Selvaggia Lucarelli dice che il rapporto più solido che ha è quello con Roberto Benigni: «Lui è sensibile e conosce l’animo umano. Senza retropensieri. Il nostro rapporto è di un amore smodato da parte mia e di affetto, credo, da parte sua. Mai avuto una discussione».🔗 Leggi su Open.online

