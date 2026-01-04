L’America latina ora si sente nel mirino | Golpe coloniale
L’America Latina si percepisce sempre più come obiettivo di interventi esterni, con accuse di «golpe coloniale» rivolte alle azioni militari degli Stati Uniti, in particolare contro il Venezuela. Questa dinamica solleva questioni di sovranità e di ingerenza internazionale, evidenziando una crescente tensione tra i principi democratici della regione e le influenze esterne. Un tema che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le implicazioni politiche e sociali in atto.
È un golpe colonial. Il giudizio è netto e reiterato in tutto il movimento democratico e progressista a Sud del Rio Bravo: l’aggressione militare degli Stati uniti al Venezuela e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Con l’operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, Donald Trump rispolvera due pilastri storici dell'interventismo Usa in America Latina #Mondo - facebook.com facebook
L'invasione del Venezuela. Trump si prende governo e petrolio: “In America Latina dominiamo noi” (di M. Lupis) x.com
