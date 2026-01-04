L’America latina ora si sente nel mirino | Golpe coloniale

L’America Latina si percepisce sempre più come obiettivo di interventi esterni, con accuse di «golpe coloniale» rivolte alle azioni militari degli Stati Uniti, in particolare contro il Venezuela. Questa dinamica solleva questioni di sovranità e di ingerenza internazionale, evidenziando una crescente tensione tra i principi democratici della regione e le influenze esterne. Un tema che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le implicazioni politiche e sociali in atto.

