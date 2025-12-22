Il presidente conservatore appena eletto ha sfruttato il malcontento per le politiche permissive del predecessore. Il voto obbligatorio (una novità) ha favorito la destra.. Il Paese è tra i maggiori produttori mondiali delle materie chiave per la transizione energetica e per la difesa. Chi vuole investire, però, deve pagare royalty salate. Specie se paragonate a quelle chieste dall’Argentina.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meno migranti e meno Stato. Kast vuol riportare il Cile nell’orbita degli Stati Uniti

Leggi anche: Cambio di rotta degli Stati Uniti: meno presenza militare nel mondo, focus sul fronte latinoamericano

Leggi anche: Gli Stati Uniti sono diventati un Paese sempre meno attrattivo per i turisti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sbarchi e accoglienza dei migranti: tutti i dati; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Non serve meno Europa ma un’Europa diversa; Sulle politiche migratorie l’Unione Europea sceglie il modello Trump.

Meno interessi da pagare e meno migranti: le due notizie che rallegrano Meloni - In apertura del Consiglio dei Ministri odierno, "prima di entrare nel merito dei provvedimenti ... huffingtonpost.it

Salvini taglia l'accoglienza: meno servizi per i migranti - Matteo Salvini mette il naso nei servizi per l'accoglienza dei migranti con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e limitare le spese dello Stato per l'accoglienza. ilgiornale.it

CROLLO NASCITE, “PIÙ MIGRANTI”/ Blangiardo: no, anche loro in Italia fanno meno figli, il rimedio è un altro - Lo Stato deve sostenere le famiglie Al calo demografico si sopperisca aprendo le porte agli ... ilsussidiario.net

In realtà noi prendiamo soldi dalla Ue per “difendere” i nostri confini dai decisamente meno armati migranti x.com

ASL BRINDISI Nessun problema di carattere sanitario per i 53 migranti sbarcati questa mattina, intorno alle 5.30, sulla banchina di Sant'Apollinare, nel porto di Brindisi. A bordo della nave spagnola Aita Mari tre minori di pochi mesi, tre con meno di 12 anni, qu - facebook.com facebook