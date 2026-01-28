Bruxelles e New Delhi hanno firmato un accordo che punta a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Le due parti cercano di rafforzare i loro legami economici e militari, anche per aggirare le pressioni di Washington. La firma arriva in un momento in cui entrambi i blocchi vogliono trovare alternative alle decisioni di Washington, in particolare nel settore degli affari e delle armi. Ora si apre una nuova strada per l’Europa e l’India, che vogliono essere più autonome sul piano internazionale.

Ci sono voluti 19 anni per arrivare a questo risultato. La visita a New Delhi della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del consiglio europeo Antonio Costa ha chiuso un negoziato con l’India che sembrava interminabile. Al termine del vertice del 27 gennaio, le due parti hanno annunciato la fine dei colloqui sull’accordo di libero scambio, ultima tappa prima della firma ufficiale del documento, prevista “tra otto e dodici mesi”, secondo un diplomatico europeo. Andranno definiti gli aspetti giuridici del testo. Seguiranno poi il via libera degli stati dell’Unione e la ratifica del parlamento europeo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Europa e India cercano un modo per fare a meno degli Stati Uniti

