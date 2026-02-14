L' eurodeputata della Lega Elisabetta Tovaglieri strappa un' immagine dell' ayatollah Khamenei | L' Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo

Elisabetta Tovaglieri, eurodeputata della Lega, ha pubblicato un video in cui mostra un'immagine dell'ayatollah Khamenei, criticando duramente il regime iraniano. La parlamentare ha commentato che l'Iran rappresenta la più dura dittatura teocratica al mondo, attirando l’attenzione sui violenti controlli nel paese. Il video, condiviso su Instagram, è rapidamente diventato virale e ha suscitato reazioni anche in Iran, dove la censura è molto presente.

Il video pubblicato sul profilo Instagram della parlamentare bustocca è subito diventato virale e ha avuto un'eco in Iran. Iran, Khamenei rende omaggio alla tomba dell'ayatollah Khomeini Sabato, Ali Khamenei ha visitato il santuario dell'ayatollah Khomeini a Teheran. Come l'Iran ha oscurato internet per i manifestanti (ma non per l'ayatollah Khamenei) Durante le recenti proteste in Iran, il governo ha adottato misure per oscurare l'accesso a internet, limitando la comunicazione tra i manifestanti.