Come l' Iran ha oscurato internet per i manifestanti ma non per l' ayatollah Khamenei

Durante le recenti proteste in Iran, il governo ha adottato misure per oscurare l'accesso a internet, limitando la comunicazione tra i manifestanti. Tuttavia, queste restrizioni non sono state applicate alle comunicazioni dell'ayatollah Khamenei. La repressione ha causato un aumento delle vittime, con l’Organizzazione dei Mujaheddin del Popolo che segnala oltre 3.000 morti. Questa strategia evidenzia le differenze tra le restrizioni imposte ai cittadini e le comunicazioni delle autorità.

La dura repressione in Iran dei manifestanti che sfidano il governo ha portato a un forte aumento del numero delle vittime negli ultimi giorni: l'Organizzazione dei Mujaheddin del Popolo (PMOI) riferisce che il numero delle vittime avrebbe superato la soglia dei 3.000 morti, con rilevazioni.

Oscurato anche Starlink: in Iran il blocco di internet è totale x.com

Dopo due settimane di manifestazioni estese in tutto il Paese, si contano oltre 200 morti secondo alcune fonti. Le autorità iraniane parlano di complotti stranieri, mentre internet è quasi del tutto oscurato e aumentano le testimonianze di arresti e violenze. Sullo - facebook.com facebook

