Chess boxing sfida di cervello e muscoli

Il torneo di chess boxing, che unisce strategia e forza fisica, ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La competizione si svolge in un’arena affollata, dove i partecipanti si sfidano alternando partite di scacchi e round di boxe. In questa disciplina, i concorrenti devono dimostrare concentrazione e resistenza allo stesso tempo. La sfida richiede non solo capacità mentali, ma anche una condizione fisica impeccabile. La passione per questa attività cresce tra i giovani, che trovano nel chess boxing un modo originale di mettersi alla prova.
Dimenticate il silenzio delle biblioteche e il sudore delle palestre di periferia come entità separate. Esiste un luogo dove il paradenti si indossa tra un arrocco e una difesa siciliana. Si chiama chess boxing, e non è un gioco per indecisi. Immaginate la scena: un palazzetto vibrante, un ring regolamentare e, al centro, un tavolo con una scacchiera. Due atleti si sfidano per tre minuti a colpi di pedoni; suona la campana, volano via le sedie, si infilano i guantoni e per altri tre minuti l’unico obiettivo è demolire le costole dell’avversario. Poi di nuovo seduti, col cuore a 180 battiti e il naso che sanguina, a cercare di capire perché quel maledetto cavallo nero minaccia la regina mentre il sudore appanna la vista.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
