L' Eredità Stefano interrompe Marco Liorni | Vuoi sposarmi? Clamoroso in studio

Durante la puntata di oggi de L’Eredità, Stefano si è alzato dal pubblico e ha interrotto Marco Liorni con una proposta di matrimonio rivolta a Marco Liorni. È successo durante la diretta di sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, creando grande sorpresa tra gli spettatori. Stefano ha chiesto di sposarlo, portando il conduttore e il pubblico a rimanere senza parole. La scena si è svolta davanti a tutti, con Stefano che ha tirato fuori un anello e ha fatto la proposta.

Oggi, sabato 14 febbraio - il giorno di San Valentino - è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha dato subito il bentornato a Francesco, il nuovo campione del gioco. "Giochiamo?", ha chiesto Liorni. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Federico. E nel mentre c'è stata anche una proposta di matrimonio: Stefano ha chiesto la mano alla sua fidanzata, che ha accettato. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 200mila euro: un monte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Stefano interrompe Marco Liorni: "Vuoi sposarmi?". Clamoroso in studio L'Eredità, folle accusa a Marco Liorni: "Ecco perché dondola in studio" Durante la puntata del 12 febbraio di L'Eredità, Marco Liorni si è trovato al centro di un episodio insolito. L'Eredità, il pubblico di sasso: come si presenta in studio Marco Liorni L'Eredità, il quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni, torna ogni sera con il suo format di parole e giochi. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Stefano D'Orazio e l'eredità, la vedova chiede 100mila euro alla figlia segreta: «Non l'ha riconosciuta, si comportava male»Si continua a combattere in tribunale per l'eredità di Stefano D'Orazio, lo storico batterista dei Pooh morto per le complicazioni del Covid nel 2020. Davanti alla corte d'Appello di Roma si trovano, ... ilmessaggero.it Stefano D’Orazio, guerra per l’eredità: Tiziana Giardoni chiede 100mila euro alla figliaNon si ferma la guerra per l’eredità di Stefano D’Orazio, che si sta combattendo in tribunale tra Tiziana Giardoni, vedova dello storico batterista dei Pooh morto nel 2020 per complicazioni legate al ... dilei.it Professionale, pacato e mai sopra le righe. La conduzione di Marco Liorni dimostra che l'educazione e l'attenzione sincera alle storie sanno ancora fare la differenza. Un volto che entra nelle nostre case con rispetto, diventando una presenza indimenticabile facebook