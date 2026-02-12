L' Eredità folle accusa a Marco Liorni | Ecco perché dondola in studio

Durante la puntata del 12 febbraio di L'Eredità, Marco Liorni si è trovato al centro di un episodio insolito. Un concorrente ha fatto un’accusa forte, accusandolo di dondolare in modo eccessivo in studio. La scena ha sorpreso tutti i presenti, creando un momento di tensione che ha lasciato gli spettatori sbalorditi.

Oggi, giovedì 12 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata ad Alice, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Francesco da Alghero, Francesca da Perugia, Alessandra da Monza, Alberto da Verona, Stefano ieri ai 100 secondi e Gisella da Alessandria. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Stefano.

