Si è conclusa la prima parte di campionato per la Pro soccer Plus, l’unica squadra della provincia di Grosseto a partecipare al campionato regionale della Figc per atleti con disabilità intellettivo-relazionali, che sul terreno di gioco di Pontedera ha battuto per 2-0 il "Pisa for Special" e per 4-1 il "Un calcio per tutti Lastrigiana". Due vittorie che chiudono, di fatto, una bellissima prima parte di stagione e regalano adesso ai ragazzi allenati da Giulia Falcinelli il meritato riposo in vista della ripresa del campionato, sabato 24 gennaio 2026. "Una prima parte di campionato – spiega Roberto D’Addessi, dirigente e allenatore della Plus – che ci ha regalato tante soddisfazioni dentro ma soprattutto fuori dal campo, dove i nostri ragazzi hanno fatto sempre più gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pro Soccer Plus al top. Battuti Pisa e Lastrigiana

Leggi anche: I campioni del Pisa Beach Soccer premiati in Sala delle Baleari

Leggi anche: Pisa Inter, toscani battuti grazie a Lautaro: la doppietta che mancava da oltre un anno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pro Soccer Plus al top. Battuti Pisa e Lastrigiana.

Qui sont les joueurs les plus utilisés par Massimiliano Allegri cette saison Voici le Top 10 des joueurs les plus alignés par le technicien italien 1 Strahinja Pavlovic – 19 apparitions 2 Alexis Saelemaekers – 19 apparitions 3 Mike Maignan – 18 ap - facebook.com facebook