Paolo Sorrentino Aggiungi un posto a tavola Prosa Baf Ifa e sagre | il week-end in città

Da bergamonews.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana a Bergamo si susseguono numerosi eventi culturali e spettacoli. Tra questi, spiccano l’incontro con il regista Paolo Sorrentino e la proiezione del film “La grazia”, e lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” alla ChorusLife Arena. Inoltre, sono previste iniziative come Baf, Ifa e sagre, offrendo agli abitanti e visitatori un’opportunità di vivere la città in modo vario e coinvolgente.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano l’incontro con il regista Paolo Sorrentino per la proiezione del film “La grazia” al Conca Verde (domenica), lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” alla ChorusLife Arena (sabato e domenica) e “Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton?echov” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa. Da annotare, inoltre, Bergamo Arte Fiera e Italian Fine Art alla Promoberg, Alessandro Marzo Magno al Donizetti per le “Lezioni di storia” (sabato), Antonio Ornano a Colognola, la pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra dei pizzoccheri & degli sciatt al Piazzale degli Alpini, la sagra tirolese al Bombonera, spettacoli per famiglie e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Il week-end al cinema: da Paolo Sorrentino a “28 anni dopo”

Leggi anche: Santa Lucia, Villaggi di Natale, Prosa e Atalanta-Cagliari: il week-end in città

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Paolo Sorrentino, Aggiungi un posto a tavola, Prosa, Baf, Ifa e sagre: il week-end in città; La Grazia di Paolo Sorrentino debutta al secondo posto del box office; Toni Servillo alla conquista del Regno Unito: questo film è valso la Coppa Volpi a Venezia; Paolo Sorrentino al cinema Edera, le due esclusive proiezioni sono già sold out.

paolo sorrentino aggiungi postoPaolo Sorrentino, Aggiungi un posto a tavola, Prosa, Baf, Ifa e sagre: il week-end in città - Fra gli appuntamenti spiccano l’incontro con il regista Paolo Sorrentino per la proiezione del film “La grazia” al Conca Verde (dom ... bergamonews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.