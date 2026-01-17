Paolo Sorrentino Aggiungi un posto a tavola Prosa Baf Ifa e sagre | il week-end in città

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano l'incontro con il regista Paolo Sorrentino per la proiezione del film "La grazia" al Conca Verde (domenica), lo spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" alla ChorusLife Arena (sabato e domenica) e "Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton?echov" al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa. Da annotare, inoltre, Bergamo Arte Fiera e Italian Fine Art alla Promoberg, Alessandro Marzo Magno al Donizetti per le "Lezioni di storia" (sabato), Antonio Ornano a Colognola, la pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra dei pizzoccheri & degli sciatt al Piazzale degli Alpini, la sagra tirolese al Bombonera, spettacoli per famiglie e altro ancora.

“I miei amici mi chiamano Ferzetten per la mia disciplina”: Anna Ferzetti, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino, “La grazia”, si racconta a #EffettoNotte Oggi #16gennaio ore 22.50 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @fabio_falzo x.com

di Paolo Sorrentino Il regista e saluteranno il pubblico in sala 21 Gennaio ore 18:45 Ti aspettiamo in via Cisterna dell’Olio 46 Biglietti disponibili su www.casacinemanapoli.it #casaci - facebook.com facebook

