Pago Veiano il sindaco De Ieso | Opposizione nervosa Noi costruiamo loro avvelenano il clima

Tempo di lettura: 3 minuti “Dispiace constatare che il gruppo Insieme continui a intervenire con toni carichi di rabbia, livore e allarmismo, costruendo ogni giorno una narrazione tossica e lontana dalla realtà. Pago Veiano merita serenità, equilibrio e rispetto: per questo sento il dovere di chiarire ancora una volta come stanno davvero le cose. In questi giorni stiamo assistendo all’ennesimo tentativo del gruppo di opposizione Insieme di creare allarmismo e tensione, arrivando a parlare di “fotomontaggi”, “superficialità” e addirittura di pali “piazzati in mezzo alla carreggiata”. È il solito clima di contrapposizione che non fa bene al paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

