La legge elettorale tra democrazia maggioritaria e Premierato Gli spunti liberali di Sterpa

La legge elettorale rappresenta un punto di equilibrio tra democrazia maggioritaria e Premierato, influenzando la stabilità e il funzionamento del sistema politico. Gli spunti liberali di Sterpa offrono una riflessione su come le riforme istituzionali possano coniugare principi di rappresentanza e governabilità. Ogni proposta si confronta con la complessità di trovare un equilibrio tra ideali e compromessi, in un contesto in cui le scelte istituzionali modellano il futuro della democrazia.

Ogni riforma istituzionale viaggia su di un doppio binario, quello dei progetti teorici e quello dei compromessi politici. Quando il treno si ferma alla stazione esce sempre qualcosa che nessuno reputa perfetto – per fortuna direi – perché ognuno lo valuta in ragione del la maggiore o minore corrispondenza al modello che preferisce. E così a bbondano i "si poteva fare di meglio" o i "io avrei fatto diversamente", che nulla ci dicono sulla concreta applicazione delle novità. Come la Corte costituzionale ci ha detto, "non c'è . un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest'ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico"; tuttavia, la legge che disciplina l'elezione dei parlamentari non deve contraddire i principi costituzionali.

