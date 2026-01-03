la legge elettorale oggi il premierato domani e la liquidazione della democrazia liberale

Nel 2026, Fratelli d’Italia si impegnerà a riformare la legge elettorale e a introdurre il premierato, puntando a un sistema più stabile e chiaro. L’obiettivo è superare le attuali criticità, favorendo una governance più efficace e trasparente. La discussione riguarda anche la natura della democrazia liberale, con l’intento di rafforzare il ruolo delle istituzioni e di definire con maggiore precisione le alleanze politiche.

L’introduzione del premierato e di una legge elettorale modellata su quella regionale sarà il più importante impegno di Fratelli d’Italia nel 2026, ha detto a La Stampa il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Luca Ciriani: «La sfida che abbiamo davanti è decidere se vogliamo continuare con una legge costruita per rendere ingovernabile il Parlamento e favorire inciuci post-voto, oppure una legge come quelle dei Comuni e delle Regioni, che stabilisca prima del voto chi sono gli alleati, chi guida la coalizione e che tipo di governo si propone. Serve stabilità, coerenza e credibilità». Lo stesso obiettivo aveva annunciato il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, qualche giorno fa al Corriere della Sera: «Siamo già il partito della Nazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

