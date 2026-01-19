LeBron James non sarà titolare all'All Star Game per la prima volta in 21 anni. Un cambiamento che segna una svolta nella sua lunga carriera. Pur non partendo tra i titolari, il giocatore dei Lakers avrà comunque l'opportunità di essere scelto come riserva, mantenendo la sua presenza tra le stelle del campionato.

Dopo 21 stagioni consecutive LeBron James non sarà titolare all’All Star Game. I quintetti per la partita delle stelle sono stati annunciati e fa notizia l’assenza del 41enne campione dei Los Angeles Lakers, alla 23esima stagione Nba che, dalla sua seconda, era sempre partito tra i primi 5. L’All Star Game 2026 sarà giocato il 15 febbraio all’Intuit Dome di Inglewood, l’arena dei Los Angeles Clippers. LeBron ha comunque l’opportunità di essere selezionato come riserva, ora la palla passa agli allenatori Nba che determineranno le altre 14 selezioni, 7 per Conference, l’annuncio degli organici completi sarà dato il 1 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clamoroso all'All Star Game: dopo 21 anni LeBron James non sarà titolare

