Inquinamento in aumento | scattano anche a Cesena le misure emergenziali stop ai diesel Euro 5

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa dell'aumento dei livelli di inquinanti in Emilia Romagna, anche a Cesena sono state adottate misure emergenziali per ridurre l'inquinamento. Le restrizioni sulla circolazione, in particolare lo stop ai diesel Euro 5, sono state implementate per tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica in risposta alla crescente situazione di criticità ambientale.

Si alza il livello di inquinanti in Emilia Romagna. E scattano anche a Cesena le misure emergenziali relative alle limitazioni della circolazione e ad altre azioni di tutela ambientale. Tali, ricorda l'Amministrazione comunale, “si attivano quando le previsioni, basate sul sistema integrato di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

inquinamento aumento scattano cesenaMilano, l’inquinamento è cambiato: qual è il primo fattore. Il dato sui morti per mal d’aria fa paura - Il consigliere comunale Enrico Fedrighini chiede investimenti su mezzi pubblici e corsie preferenziali, il C ... Riporta msn.com