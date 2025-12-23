L’amore è cieco Italia reunion | storie d’amore tradimenti e addii nell' ultima puntata del reality
Tra matrimoni celebrati e cuori spezzati, la reunion rivela le storie dei protagonisti del reality di Netflix,: chi ha trovato l'amore vero e chi no. La reunion di L'amore è cieco Italia, condotta da Fabio Caressa e Benedetta Parodi, è disponibile su Netflix, si tratta dell'ultima puntata del reality che mette insieme un gruppo di single che cercano l'anima gemella, ma con una regola particolare: prima si conoscono parlando senza vedersi, poi solo se si fidanzano possono incontrarsi di persona. L'episodio conclusivo ha regalato momenti di grande emozione, sorprese e colpi di scena, ripercorrendo le vicende delle coppie nate nelle Capsule del reality show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
L’amore è cieco Italia | no inattesi duri colpi da incassare e favole senza fine Cosa è successo ai matrimoni.
