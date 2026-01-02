L’autobiografia di Juan Carlos che fa tremare la monarchia

L'autobiografia di Juan Carlos, figura chiave nella storia recente della Spagna, rivela aspetti inediti della sua vita e del suo ruolo nella monarchia. Attraverso un racconto sincero, l’opera mette in discussione gli eventi che hanno segnato il suo mandato, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua leadership e sulle sfide affrontate. Un esempio di narrazione che contribuisce a comprendere meglio il peso della corona e le sue implicazioni storiche.

“Never complain, never explain” (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni): questa è stata la strategia della Regina Elisabetta durante i suoi 70 anni di regno. Il “cugino” Juan Carlos di Spagna, evidentemente, decide di non seguire l’esempio della sovrana britannica perché il silenzio gli pesa più di qualsiasi confessione. Juan Carlos I rompe la tradizione consegnando alla carta la “sua verità” con Reconciliación, le memorie pubblicate con la collaborazione della scrittrice e giornalista francese Laurence Debray. La notizia, di per sé, è già un evento: è la prima volta che un monarca spagnolo racconta in prima persona il proprio regno, con un Paese diviso tra monarchia e repubblica e un re, Felipe VI, impegnato da anni in un’operazione di ricostruzione dell’immagine istituzionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

