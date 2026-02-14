Le sparate dei signor No rompono l’unità fra toghe e il muro dell’omertà

Il nome di questa vicenda è il referendum sui diritti dei giudici, e la causa sono le dichiarazioni contro le toghe di alcuni protagonisti del movimento No. Le loro parole hanno contribuito a rompere il silenzio che per anni ha avvolto il settore, creando tensioni tra magistrati e politica. In modo diretto, le polemiche hanno acceso un dibattito acceso, portando alla luce divisioni profonde e inaspettate.

Quale che sia l'esito finale, questo referendum ha comunque avuto almeno un merito: la cappa di piombo che per anni ha impedito il dibattito interno si è finalmente rotta. Non so quale sarà il risultato del referendum. Secondo alcuni sondaggi il Sì è in vantaggio di diversi punti, secondo altri ci sarebbe un testa a testa fra i due fronti e addirittura il No alla riforma della giustizia potrebbe all'ultimo averla vinta. Tuttavia, a prescindere da quale sarà il responso delle urne, la campagna per il plebiscito dal mio punto di vista ha già sortito un risultato positivo: ha rotto la cappa di piombo che per anni ha impedito il dibattito interno alla magistratura.