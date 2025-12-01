I docenti del liceo Giulio Cesare esprimono “la più ferma e severa condanna per la scritta inqualificabile apparsa su un muro del bagno della scuola”. “Esprimiamo allo stesso tempo la nostra più sincera e profonda vicinanza alle persone, ragazze e ragazzi, colpiti da questa vigliacca e inaccettabile violenza verbale”, scrivono i professori del liceo nel quartiere Trieste, a Roma, dove venerdì scorso è apparsa su un muro di un bagno una "Lista stupri" con accanto nomi di studentesse. “Ci uniamo alle parole della dirigente, soprattutto nel passaggio in cui: 'si ribadisce fortemente la condanna nei confronti di qualsivoglia stereotipo e violenza di genere sia essa fisica, verbale, psicologica o digitale'", sottolineano gli insegnanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lista degli stupri. La condanna dei prof: "Basta con l'omertà l'omertà"