Lista degli stupri La condanna dei prof | Basta con l' omertà l' omertà
I docenti del liceo Giulio Cesare esprimono “la più ferma e severa condanna per la scritta inqualificabile apparsa su un muro del bagno della scuola”. “Esprimiamo allo stesso tempo la nostra più sincera e profonda vicinanza alle persone, ragazze e ragazzi, colpiti da questa vigliacca e inaccettabile violenza verbale”, scrivono i professori del liceo nel quartiere Trieste, a Roma, dove venerdì scorso è apparsa su un muro di un bagno una "Lista stupri" con accanto nomi di studentesse. “Ci uniamo alle parole della dirigente, soprattutto nel passaggio in cui: 'si ribadisce fortemente la condanna nei confronti di qualsivoglia stereotipo e violenza di genere sia essa fisica, verbale, psicologica o digitale'", sottolineano gli insegnanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo aver letto la lista degli stupri nel bagno del Liceo Giulio Cesare di Roma il Ministro Valditara e gli altri esponenti del Governo Meloni sono ancora convinti che l’educazione sessuo-affettiva debba essere un campo esclusivo delle famiglie? Sono proprio s - facebook.com Vai su Facebook
La 'lista degli stupri', i romani a Sanremo, l'allerta meteo. ASCOLTA il podcast di oggi 1 dicembre ift.tt/HmLcUxM Vai su X
Lista degli stupri. La condanna dei prof: "Basta con l'omertà" - I docenti del liceo Giulio Cesare esprimono “la più ferma e severa condanna per la scritta inqualificabile apparsa su un muro del bagno ... Secondo iltempo.it
‘Lista stupri’ al Giulio Cesare, lettera dei docenti: “Condanna ferma di scritta inqualificabile” - La Digos e la Squadra Mobile di Roma stanno indagando sulla lista degli stupri comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare. Si legge su msn.com
La lista degli stupri al liceo, la condanna della politica. Da Cisint a Sasso: "Gesto inaccettabile" - Dopo la lista delle donne da stuprare, la “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, rinvenuta in uno dei bagni dei maschi al secondo ... iltempo.it scrive
Le studentesse nella “lista stupri”: scritta shock al liceo Giulio Cesare - Nei bagni del noto istituto romano: additate in nove, anche un maschio. Scrive repubblica.it
Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma, il ministro Valditara: “Fatto grave che va sanzionato duramente” - Il ministro Valditara ha condannato i fatti accaduti al Liceo Giulio Cesare di Roma, dove ignoti hanno scritto una lista stupri con i nomi di studentesse ... Lo riporta fanpage.it
Lista stupri, una delle studentesse: «Così l'abbiamo scoperta. C'è il mio nome perché lotto contro la violenza sulle donne» - Una scritta inquietante: «Lista stupri», poi una serie di nomi e cognomi di una decina di studentesse. Riporta msn.com