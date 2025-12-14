Estorsione dal carcere al cantiere di Fondo Fucile le reazioni e il sostegno | La Sicilia migliore rompe il muro dell’omertà

Un caso di estorsione dal carcere al cantiere di Fondo Fucile solleva profonde preoccupazioni sulla presenza della criminalità anche all’interno delle strutture penitenziarie. La denuncia tempestiva e il sostegno della comunità evidenziano la volontà di rompere il muro dell’omertà. L’inchiesta apre interrogativi importanti sul funzionamento e le infiltrazioni del sistema criminale.

La denuncia immediata, la risposta delle istituzioni e un’inchiesta che apre interrogativi pesanti su come la criminalità riesca ancora a muoversi anche dall’interno dei penitenziari. È attorno a questi tre elementi che ruota il caso del tentativo di estorsione ai danni della Cosedil, l’impresa. Messinatoday.it

estorsione carcere cantiere fondoMessina: "estorsione 4.0" al cantiere di Fondo Fucile, arrivata in video chiamata dal carcere. Vecchio: "Lo Stato esiste" - L'arrivo dei fondi del PNRR e in generale di fondi pubblici accresce gli appetiti della criminalità organizzata. rtp.gazzettadelsud.it

estorsione carcere cantiere fondoRichiesta estorsiva in videochiamata dal carcere, tre indagati - , impegnata nei lavori di risanamento in via ... 98zero.com

