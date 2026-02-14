Le opere di Brian Eno ai Giardini di San Paolo e all' Ospedale Vecchio

Brian Eno ha portato le sue opere ai Giardini di San Paolo e all’Ospedale Vecchio di Parma, creando un percorso artistico che coinvolge diverse location della città. La sua mostra comprende installazioni sonore e visive, alcune delle quali vengono attivate in modo interattivo dai visitatori. Dal 30 aprile al 2 agosto, il pubblico può esplorare le sue creazioni, tra cui una grande installazione luminosa che illumina il cortile dell’Ospedale Vecchio, trasformandolo in uno spazio di ascolto e riflessione.

Con SEED e My Light Years l'icona della cultura contemporanea firma in Italia un progetto artistico diffuso, dal 30 aprile al 2 agosto L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso, tra i più significativi del suo percorso creativo, in programma dal 30 aprile al 2 agosto. A quattro anni dalla sua ultima creazione italiana e dopo il Leone d'Oro alla carriera conferitogli da La Biennale di Venezia nel 2023, l'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi di due dei complessi culturali più rappresentativi della città: il Complesso Monumentale di San Paolo e l'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica.