In occasione del decimo anniversario della scomparsa di David Bowie, si apre a Roma una mostra dedicata al Duca Bianco, mentre Brian Eno riflette sul suo legame con lui. Questi eventi ricordano l’impatto duraturo di Bowie sulla musica e sulla cultura, suscitando emozioni e riflessioni profonde. Per chi ha seguito la sua carriera, è un’occasione per rivivere momenti significativi e consolidare il proprio rapporto con questa figura iconica.

A chi ha dedicato molte ore alla riflessione critica sulla figura e l’arte di David Bowie, l’anniversario dei dieci anni dalla sua scomparsa “fa impressione” per l’ovvio senso di pietra miliare assunto dai ricordi significativi collettivi. Personalmente anche per l’intreccio, tragico e liberatorio, con vicende personali. Si dice che non sia elegante parlare di se stessi quando si ricorda un artista scomparso: dipende in che modo lo si fa. Forse non c’è migliore omaggio alla memoria di un artista che testimoniare l’impatto che ha avuto sulle nostre esistenze. Ho scritto molto, in passato, sull’opera e la figura di Bowie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il giorno della morte di Bowie, una mostra per lui, Brian Eno a Roma: la mia vita intrecciata al Duca Bianco

Leggi anche: ‘David Bowie-Hello Starman!’, a Parma una mostra dedicata al Duca Bianco

Leggi anche: 10 anni senza David Bowie: la Cineteca ricorda il Duca Bianco con una maratona al Modernissimo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Blog | Il giorno della morte di Bowie, una mostra per lui, Brian Eno a Roma: la mia vita intrecciata al Duca Bianco; Dieci anni dalla morte di David Bowie, l'icona che ha cambiato la musica; David Bowie, restaurata la casa d’infanzia: diventerà museo; David Bowie, dieci anni dalla morte: la Blackstar dell'arte pop e l’eredità lasciata dal Duca Bianco.

Il giorno della morte di Bowie, una mostra per lui, Brian Eno a Roma: la mia vita intrecciata al Duca Bianco - A chi ha dedicato molte ore alla riflessione critica sulla figura e l’arte di David Bowie, l’anniversario dei dieci anni dalla sua scomparsa “fa impressione” per l’ovvio senso di pietra miliare ... ilfattoquotidiano.it