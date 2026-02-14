Le istantanee sui Giochi In mostra gli scatti di Sgura sulla cerimonia a San Siro

Da ilgiorno.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Sgura ha catturato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si è svolta allo stadio di San Siro, e le sue fotografie sono ora visibili in una mostra. Le immagini mostrano i momenti più emozionanti dell’evento, tra fuochi d’artificio e sfilate di atleti. La rassegna mette in evidenza i dettagli delle celebrazioni, come i costumi degli atleti e le reazioni del pubblico.

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina sono ancora in corso, ma la cerimonia di inaugurazione allo stadio di San Siro è già in mostra. A Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47, nella sede di Confcommercio Milano, che ha messo a disposizione gli spazi, dallo scalone liberty alla sala Pavoni e Liberty, alla veranda, c’è “Oltre il Podio. Scatti, storia e arte“, un’esposizione che si inserisce tra i progetti speciali che celebrano i dieci anni di MuseoCity, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio museale della città di Milano. Subito all’ingresso di palazzo Castiglioni la mostra fotografica “Rehearsal – Before the Applause” del fotografo di fama internazionale Giampaolo Sgura, realizzata sotto la direzione del Museo Olimpico di Losanna, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 e Balich Wonder Studio nell’ambito delle Olimpiadi Culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

le istantanee sui giochi in mostra gli scatti di sgura sulla cerimonia a san siro

© Ilgiorno.it - Le istantanee sui Giochi . In mostra gli scatti di Sgura sulla cerimonia a San Siro

La cerimonia d'apertura dei Giochi, l'ultimo ballo di San Siro

Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026.

La cerimonia d'apertura dei Giochi, l'ultimo ballo nella leggendaria storia di San Siro

Questa sera, San Siro si prepara a vivere un momento storico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Le istantanee sui Giochi . In mostra gli scatti di Sgura sulla cerimonia a San Siro; Milano Cortina 2026, ecco come l'AI e Samsung potenzieranno i Giochi; Come è cambiata Milano sotto le Olimpiadi? Istantanee dalla città dei giochi; Giochi pubblici, Vaccari (PD): Più gioco, meno visione. Così il riordino rischia di essere un flop e aumentare i costi sociali.