Le istantanee sui Giochi In mostra gli scatti di Sgura sulla cerimonia a San Siro

Lorenzo Sgura ha catturato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si è svolta allo stadio di San Siro, e le sue fotografie sono ora visibili in una mostra. Le immagini mostrano i momenti più emozionanti dell’evento, tra fuochi d’artificio e sfilate di atleti. La rassegna mette in evidenza i dettagli delle celebrazioni, come i costumi degli atleti e le reazioni del pubblico.

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina sono ancora in corso, ma la cerimonia di inaugurazione allo stadio di San Siro è già in mostra. A Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47, nella sede di Confcommercio Milano, che ha messo a disposizione gli spazi, dallo scalone liberty alla sala Pavoni e Liberty, alla veranda, c'è "Oltre il Podio. Scatti, storia e arte", un'esposizione che si inserisce tra i progetti speciali che celebrano i dieci anni di MuseoCity, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio museale della città di Milano. Subito all'ingresso di palazzo Castiglioni la mostra fotografica "Rehearsal – Before the Applause" del fotografo di fama internazionale Giampaolo Sgura, realizzata sotto la direzione del Museo Olimpico di Losanna, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 e Balich Wonder Studio nell'ambito delle Olimpiadi Culturali.