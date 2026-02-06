Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026. È l’ultimo grande evento che si svolge nello stadio, che tra poco sarà lasciato alle spalle da Milan e Inter. La festa segna un addio simbolico a un luogo che ha vissuto tante emozioni in più di un secolo. Ora, i tifosi e gli appassionati si preparano a vedere la fine di un’epoca.

Ho un secolo di vita e i giorni contati, ma lo dico senza amarezza. Non avrei potuto augurarmi un’esistenza più splendida. Quel giorno del 1926, in cui mi inaugurarono con un derby, era presente un principe, stasera che ospito l’apertura dei Giochi, il mio ultimo ballo, ho il mondo in casa: 92 nazioni, una cinquantina di Capi di Stato. Cosa c’entro con la neve? Sono una montagna, i tifosi scalano i miei tornanti per arrivare in cima. Nils Liedholm, illustre inquilino, che faceva ululare i tifosi ad ogni rarissimo errore, era un ottimo sciatore di fondo e hockeista. Il brasiliano Jair, che sul mio prato vinse la Coppa Campioni, ha scoperto la neve qui e l’ha assaggiata per l’emozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La cerimonia d'apertura dei Giochi, l'ultimo ballo di San Siro

Mariah Carey sarà la prima ospite internazionale a partecipare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Milano-Cortina 2026 si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura, un evento atteso a livello globale.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, le cose da sapere sulla cerimonia d’aperturaPotrebbe essere l’ultimo grande spettacolo globale ospitato dal Meazza, prima del progressivo svuotamento in vista del nuovo stadio ... ilsole24ore.com

Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: chi sono i portabandiera di tutte le nazioni. Lara Colturi simbolo d’AlbaniaSaranno 92 le delegazioni che sfileranno nel corso della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domani, ... oasport.it

Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 Milano pronta per i Giochi Olimpici invernali. Oggi la cerimonia di inaugurazione allo stadio #SanSiro. Città blindata per accogliere le delegazioni dei governi. Ieri, il presidente #Mattarella ha fatto visita alla squadra azzurra facebook

Difficile ci sia il tutto esaurito a San Siro, m in tv saranno quasi due miliardi di persone a vedere lo spettacolo che apre i giochi olimpici invernali x.com