Questa sera, San Siro si prepara a vivere un momento storico. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 segna l’ultimo grande evento nello stadio che ha fatto da sfondo a decenni di partite, festeggiamenti e ricordi. Dopo questa notte, Milan e Inter lasceranno definitivamente il loro palcoscenico, lasciando spazio a un nuovo capitolo per uno degli stadi più iconici d’Italia. La città si riempie di attesa, mentre gli organizzatori si preparano a chiudere un’epoca.

Ho un secolo di vita e i giorni contati, ma lo dico senza amarezza. Non avrei potuto augurarmi un’esistenza più splendida. Quel giorno del 1926, in cui mi inaugurarono con un derby, era presente un principe, stasera che ospito l’apertura dei Giochi, il mio ultimo ballo, ho il mondo in casa: 92 nazioni, una cinquantina di Capi di Stato. Cosa c’entro con la neve? Sono una montagna, i tifosi scalano i miei tornanti per arrivare in cima. Nils Liedholm, illustre inquilino, che faceva ululare i tifosi ad ogni rarissimo errore, era un ottimo sciatore di fondo e hockeista. Il brasiliano Jair, che sul mio prato vinse la Coppa Campioni, ha scoperto la neve qui e l’ha assaggiata per l’emozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La cerimonia d'apertura dei Giochi, l'ultimo ballo nella leggendaria storia di San Siro

Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026.

Mariah Carey sarà la prima ospite internazionale a partecipare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

