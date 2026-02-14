Addio a Claudio Sterpin cercava la verità sulla morte di Liliana Resinovich

Claudio Sterpin, noto maratoneta triestino, è morto questa notte dopo aver passato mesi a cercare risposte sulla scomparsa di Liliana Resinovich. La sua ricerca della verità lo aveva portato a partecipare a un sit-in davanti al Tribunale di Trieste lo scorso dicembre, dimostrando il suo impegno nel cercare giustizia.

Ex maratoneta, Sterpin aveva percorso in carriera oltre 200 mila chilometri, e avuto un ruolo di primo piano nella storia sportiva di Trieste. «Purtroppo è mancata una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità e non ha mai cambiato idea». Questo il commento a caldo di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana al Corriere della Sera. «Ha sempre seguito la sua strada e le sue dichiarazioni mai state smentite, purtroppo se ne è andato prima». Claudio Sterpin aveva rivelato pubblicamente il legame affettuoso con Liliana Resinovich spiegando l'intenzione di entrambi di vivere insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

