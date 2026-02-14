Le HUNTRX saliranno sul palco dei BRIT Awards 2026 perché EJAE, Audrey Nuna e REI AMI, le voci che interpretano il gruppo nel film KPop Demon Hunters, sono state invitate a esibirsi. La loro performance di

EJAE, Audrey Nuna e REI AMI, le voci dietro le HUNTRX, il gruppo fittizio del film KPop Demon Hunters, canteranno la loro hit Golden, tratta dal lungometraggio di animazione, ai BRIT Awards 2026, che si terranno sabato 28 febbraio. Il trio si esibirà davanti ai fan all’esterno del Co-op Live di Manchester. Questa sarà la prima esibizione in assoluto di un artista K-pop ai BRITs; la cerimonia è in programma dalle 20:00 alle 22:00 (ora locale) di sabato 28 febbraio. Lo spettacolo sarà trasmesso su ITV1 e ITVX in Gran Bretagna e in streaming su YouTube.comBRITs nel resto del mondo. BRIT Awards 2026: tra i performer le HUNTRX, Harry Styles e Rosalía. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le HUNTR/X si esibiranno ai BRIT Awards 2026

Rosalía si esibirà ai BRIT Awards 2026, confermando la sua presenza tra le grandi star della serata.

Le nominations dei Brit Awards 2026 sono state ufficialmente annunciate, con Lola Young e Olivia Dean in prima fila.

