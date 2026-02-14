Il Le Havre di Digard ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Tolosa di Martinez, in programma domenica 15 febbraio alle 15:00. La sfida si svolgerà allo stadio, dove i padroni di casa vogliono continuare la buona serie. La società ha confermato che il match sarà decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre di salire in classifica.

Si apre la domenica di ligue1 in questo 22esimo turno e il Le Havre di Digard è impegnato in casa contro il Tolosa di Martinez. Il Ciel et Marine ha fermato nell’ultimo turno lo Strasburgo, salendo a +9 dalla zona playout e battendo una delle squadre più in forma del momento. Continua l’ottimo momento di forma di una squadra che nell’ultimo mese ha perso solamente di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Le Havre-Tolosa (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Domenica 8 febbraio 2026 alle 17:15, si gioca la sfida tra Le Havre e Strasburgo.

Domenica 8 febbraio alle 17:15, Le Havre e Strasburgo si sfidano in una partita valida per il campionato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ligue 1: manita del PSG al Marsiglia di De Zerbi, esordio e 0-0 per Immobile; Ligue 1, il Psg mostra la manita a De Zerbi e si prende 'Le Classique'; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; Calcio Europeo: weekend di FA Cup con la Premier in pausa, il Real tenta il sorpasso, PSG per la fuga.

Tolosa-Le Havre, quote e formazioni: Emerson e Soumaré promettono di infiammare lo scontroTra i profili più attesi spicca Emerson, giovane talento brasiliano del Tolosa. A soli 21 anni ha già messo in mostra lampi di qualità, con 2 gol e 1 assist in 6 presenze (293 minuti complessivi). it.blastingnews.com

Ligue 1, i risultati delle 17.15: vincono Le Havre e Angers, pari tra Auxerre e Paris FcNel pomeriggio, sono andate in scena tre partite valide per la 21^ giornata di Ligue 1. Lo scontro diretto tra Auxerre e Paris Fc, con in palio punti pesanti in chiave salvezza, termina 0-0. Vince inv ... msn.com

Egyptair : oggi va in consegna il primo A350-900 Quest'oggi Egyptair riceverà il consegna il primo dei sedici Airbus 350-900. Il volo MS3350 Quest'oggi alle 10:30 a Tolosa è previsto il decollo del velivolo che poi volerà verso Cairo che raggiungerà alle 15 loc facebook