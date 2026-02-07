Le Havre-Strasburgo domenica 08 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 8 febbraio 2026 alle 17:15, si gioca la sfida tra Le Havre e Strasburgo. Lo Strasburgo, fresco di qualificazione ai quarti di finale di coppa di Francia, arriva in trasferta con grande entusiasmo mentre il Le Havre cerca punti importanti in casa. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, e gli appassionati seguono con attenzione le quote e i pronostici. La partita promette emozioni e un confronto acceso tra due squadre in forma.

Fresco di qualificazione ai quarti di finale di coppa di Francia lo Strasburgo di O'Neill è di scena sul campo del Le Havre di Digard. Il Ciel et Marine nonostante il KO sul campo del Lens rimane a 6 punti dal terzultimo posto, in una tranquilla posizione e anche in forma migliore rispetto alle squadre che lo seguono in classifica. Gli alsaziani hanno schiantato.

