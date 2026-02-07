Le Havre-Strasburgo domenica 08 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 8 febbraio alle 17:15, Le Havre e Strasburgo si sfidano in una partita valida per il campionato. Lo Strasburgo, fresco di qualificazione ai quarti di finale di coppa di Francia, arriva al match con grande entusiasmo. O’Neill ha convocato la squadra, mentre Digard cerca di mettere in difficoltà gli avversari. Le formazioni ufficiali e le quote sono pronte, e il pronostico si fa interessante.

Fresco di qualificazione ai quarti di finale di coppa di Francia lo Strasburgo di O'Neill è di scena sul campo del Le Havre di Digard. Il Ciel et Marine nonostante il KO sul campo del Lens rimane a 6 punti dal terzultimo posto, in una tranquilla posizione e anche in forma migliore rispetto alle squadre che lo seguono in classifica. Gli alsaziani hanno schiantato.

